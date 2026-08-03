Sonnie Badu enflamme le stade de Kégué

Le stade de Kégué à Lomé s'est transformé, dimanche en immense sanctuaire à ciel ouvert. Le temps d'une soirée, l'artiste gospel et pasteur ghanéen Sonnie Badu a mené unecélébration d'adoration et de louange, sous le haut patronage du président du Conseil.

Devant une foule nombreuse et plusieurs officiels, dont Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire général de la présidence du Conseil, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, l'événement a tenu toutes ses promesses, spirituelles comme artistiques.

Sur scène, la relève et les figures de la scène gospel locale se sont succédé : le groupe emblématique Salut et Joie, John and Gifty, Ev. Nouziayovo, Adjo'a Sika, Mawuto Tetey, et bien d'autres.

Ensemble, ils ont fait vibrer le public à travers un répertoire varié, où sonorités traditionnelles et rythmes contemporains se sont entremêlés, offrant une vitrine éclatante de la richesse du patrimoine musical spirituel togolais.