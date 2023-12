Bénédiction des couples homosexuels : réticence des évêques togolais

Le Vatican n’a pas donné son feu vert pour la célébration des mariages homosexuels, a indiqué la Conférence des évêques du Togo (CET).

Le Vatican a juste autorisé la bénédiction des couples homosexuels.

Le Saint-Siège a annoncé la nouvelle lundi dans un document officiel signé par le nouveau préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Mgr Victor Manuel Fernandez.

« Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe », est-il indiqué dans cette déclaration « soumise au Saint-Père, qui l'a approuvée ». Cependant, cette bénédiction doit intervenir « sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales ».

Le but est ainsi de « ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage », défini comme une « union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants ». Des rites et prières seraient ainsi « inadmissibles ».

La CET demande toutefois aux évêques de s’abstenir de bénir les couples homosexuels.

Le pape François a mis en garde jeudi contre les positions idéologiques inflexibles qui peuvent entraver l'Église dans sa capacité à percevoir la réalité et à avancer, s'exprimant quelques jours après une déclaration autorisant les bénédictions de couples de même sexe que les conservateurs ont condamnée.

Le pape François, qui a fêté ses 87 ans dimanche, a fait ces commentaires lors de ses traditionnels vœux de Noël aux membres de la Curie, l'administration centrale du Vatican.