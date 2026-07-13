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Bientôt des drones fabriqués au Togo ?

Concevoir des drones made in Togo. C’est le défi lancé par l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) avec la première édition d’un concours national.

Des usages multiples, civils et militaires © republicoftogo.com

Concevoir des drones made in Togo. C’est le défi lancé par l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) avec la première édition d’un concours national.

Les usages ne manquent pas : sécurité, agriculture, cartographie, environnement, aide humanitaire, inspection d'infrastructures. Les drones traquent les feux de brousse, livrent des médicaments en zones enclavées ou inspectent pylônes et lignes électriques.

Le concours s’adresse aux étudiants en ingénierie aéronautique, électronique, informatique embarquée et gestion des systèmes, avec un accent sur le travail en équipe entre disciplines.

La compétition est ouverte aux étudiants inscrits en université, école d'ingénieurs, IUT, ainsi qu’à tous les passionnés de drones résidant au Togo, diplômés ou non. Chaque prototype devra répondre aux critères professionnels : navigation, sécurité, performances, charge utile, adapté à une mission précise.

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