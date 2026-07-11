Convois exceptionnels

Le ministre de la Sécurité, le ministre des Transports, du Désenclavement et des Pistes rurales et le ministre délégué chargé des Travaux publics et des Infrastructures ont adressé leurs remerciements aux usagers de la route et aux populations riveraines pour leur civisme lors des opérations de transfert des matériaux destinés à la construction du nouveau pont de Kara (nord).

Grâce à cette mobilisation citoyenne, la phase de travaux s'est déroulée dans de bonnes conditions, saluent les trois ministres dans un communiqué publié samedi.

Le chantier se poursuit.

De nouvelles mesures temporaires d'adaptation de la circulation seront mises en œuvre sur le tronçon Sokodé-Kantè, du 13 au 31 juillet 2026, afin de permettre l'exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité.

Un dispositif de sécurisation, de régulation de la circulation, de signalisation renforcée et, le cas échéant, de déviation sera déployé sur l'ensemble du tronçon.