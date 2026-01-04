Rubriques

Tendances:
Société

Bienvenue à Melchior, Gaspard et Baltazar

La célèbre galette des Rois © republicoftogo.com

Le Togo a célébré dimanche l’Épiphanie, première grande fête chrétienne de l’année (le 6 janvier dans la plupart des autres pays du monde).

La célébration centrale s’est déroulée à Agou-Tsavié, dans la préfecture de l’Agou, région des Plateaux. À cette occasion, le président de la Conférence des évêques du Togo (CET) et évêque de Kpalimé, Benoît Alowonou, a élevé des prières en faveur de tous les enfants.

Il a demandé à Dieu d’aider les plus jeunes à découvrir et à valoriser les talents cachés en eux, afin qu’ils deviennent des acteurs de paix, de solidarité et de joie dans leurs communautés.

« L’Épiphanie du Seigneur est une fête centrée sur Jésus enfant et sur les enfants comme porteurs de joie. Les enfants, eux aussi, sont appelés à apporter la joie, la joie de Noël, la joie de la Nativité, aux autres enfants à travers le monde », a souligné Mgr Benoît Alowonou.

L’Épiphanie commémore la manifestation de Jésus-Christ au monde, symbolisée par la visite des Rois mages venus d’Orient.

Le mot Épiphanie vient du grec epiphaneia, qui signifie apparition ou manifestation. Dans la tradition chrétienne, cette fête rappelle que Jésus n’est pas seulement venu pour le peuple juif, mais pour toute l’humanité.

La tradition évoque trois Rois mages : Melchior, Gaspard et Baltazar

Dans des pays comme la France ou le Togo, l’Épiphanie est à la fois une célébration religieuse et culturelle. Elle est marquée par des messes solennelles, des prières pour les enfants et, dans certains pays, des traditions populaires comme le partage de la galette.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sainte Geneviève, un symbole de courage et de vigilance

Sainte Geneviève, un symbole de courage et de vigilance

La Gendarmerie a célébré samedi à Lomé la fête de Sainte Geneviève, patronne des gendarmes. Un culte d’action de grâce a réuni les autorités sécuritaires et les personnels de l’institution autour d’un moment de recueillement et de reconnaissance.

Le défi du civisme au quotidien

Le défi du civisme au quotidien

L’opération ‘Togo propre’, s’est déroulée samedi; première édition de l’année. A Lomé, les volontaires ont nettoyé l’avenue de la Présidence.

Vers l’utilisation accrue des farines locales

Vers l’utilisation accrue des farines locales

Au Togo, le pain occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires. Consommé au petit-déjeuner, au déjeuner ou en collation, il est présent sous de multiples formes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.