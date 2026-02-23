Rubriques

Capital humain : le Togo progresse selon la Banque mondiale

Le Togo a enregistré des performances encourageantes en 2025 dans le cadre de l’Indice du capital humain Plus (ICH+), selon un nouveau rapport de la Banque mondiale

Le Togo a enregistré des performances encourageantes en 2025 dans le cadre de l’Indice du capital humain Plus (ICH+), selon un nouveau rapport de la Banque mondiale.

Cette version élargie de l’indicateur évalue le capital humain de 0 à 65 ans, en prenant en compte la santé, l’éducation et l’accès à l’emploi. Elle mesure notamment les chances pour un enfant d’atteindre l’âge de 65 ans en bonne santé, bien formé et avec des perspectives d’insertion professionnelle.

D’après l’institution de Bretton Woods, le Togo obtient un score de 136 points sur un maximum de 325. Un résultat supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (127) et à celle des pays à faibles revenus (114).

Ces performances traduisent, selon la Banque mondiale, les investissements consentis ces dernières années dans la santé, l’éducation et la promotion de l’emploi, avec l’appui des partenaires du pays.

