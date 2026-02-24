Rubriques

Tendances:
Société

Le Togo propose une réflexion sur un Nouvel An africain

Un débat sur les repères calendaires africains

Plusieurs pays et communautés à travers le monde continuent de célébrer leurs propres calendriers en parallèle du système grégorien. C’est le cas de la Chine, d’Israël, de l’Inde, de l’Iran, de la Thaïlande ou de l’Arabie Saoudite. 

En Afrique aussi, des cycles calendaires endogènes ont longtemps structuré la vie sociale, religieuse et politique des sociétés. Certaines fêtes traditionnelles, comme « Yennayer » en Afrique du Nord ou « Enkutatash » en Éthiopie, témoignent de cet héritage.

Pour les promoteurs d’une nouvelle réflexion continentale, l’imposition du calendrier grégorien durant la colonisation aurait contribué à marginaliser ces repères culturels, entraînant une perte d’identité et une uniformisation des rythmes sociaux.

Dans ce contexte, le Togo, qui préside le Haut comité sur la Décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, propose d’engager, en collaboration avec l’Union africaine, une réflexion sur la réhabilitation des repères calendaires africains, notamment l’instauration d’un Nouvel An africain fondé sur des références historiques et culturelles propres au continent.

Un colloque international est envisagé à Lomé afin de consulter experts et membres de la diaspora. Les conclusions pourraient être soumises à la Commission de l’Union africaine pour examen.

Toutefois, le sujet suscite déjà des débats. Si certains y voient une démarche de réaffirmation culturelle et de souveraineté symbolique, d’autres s’interrogent sur la faisabilité d’un calendrier commun dans un continent marqué par une grande diversité de traditions et de références culturelles.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cap sur la biosécurité

Cap sur la biosécurité

Le secteur aquacole affiche une progression spectaculaire de plus de 300 % entre 2020 et 2025. La production est passée d’environ 120 tonnes à près de 3 500 tonnes aujourd’hui.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.