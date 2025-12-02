Cartes d'identité délivrées directement à l'université de Lomé

La Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) a installé sur le campus de l’université de Lomé une unité mobile de délivrance de cartes d’identité.

Les étudiants peuvent faire une demande ou renouveler leur document.

La carte nationale d’identité est obligatoire pour s’inscrire en première année.

L’opération se poursuivra jusqu’au 6 décembre.

En menant cette action, la DGDN veut rapprocher les services publics des citoyens, en particulier des jeunes.