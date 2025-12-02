Rubriques

Cartes d'identité délivrées directement à l'université de Lomé

La Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) a installé sur le campus de l’université de Lomé une unité mobile de délivrance de cartes d’identité.

Un gain de temps pour les étudiants © republicoftogo.com

Les étudiants peuvent faire une demande ou renouveler leur document.

La carte nationale d’identité est obligatoire pour s’inscrire en première année.

L’opération se poursuivra jusqu’au 6 décembre.

En menant cette action, la DGDN veut rapprocher les services publics des citoyens, en particulier des jeunes.

