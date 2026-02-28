Immobilier : Versus Group s'installe à Lomé

Versus Group, déjà présent en Côte d'Ivoire, a inauguré son siège à Avédji-Limousine, dans la banlieue nord-ouest de Lomé, avec une mission : mettre fin aux projets immobiliers inaboutis qui ruinent des milliers de Togolais de la diaspora chaque année.

À travers sa filiale BEL'HABITAT, le groupe propose deux solutions clés en main : « RETURN HOME », un accompagnement sur-mesure pour la diaspora, et « GO HOME », une offre dédiée aux résidents locaux. Les deux garantissent une construction sécurisée par titre foncier avec une livraison en seulement 4 mois.

L'innovation est au cœur du modèle : suivi digital complet des chantiers, consultation en temps réel des contrats, images et vidéos, et mécanismes de financement sécurisé en partenariat avec des banques.

« Un projet immobilier ne doit plus être synonyme de ruine, mais la réalisation d'un rêve », a déclaré Louis Edson Edeou, directeur général de BEL'HABITAT.

Le choix du Togo n'est pas un hasard, le groupe cite l'amélioration constante du climat des affaires et les réformes engagées par le gouvernement.