Conditions météo défavorables

Le sud du Togo, tout comme celui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pourrait connaître des précipitations excédentaires durant la première moitié de la saison des pluies 2026.

C'est l'alerte lancée par les experts du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Ces parties méridionales du Golfe de Guinée cumulent les facteurs de risque : forte densité de population, saturation rapide des sols et réseaux d'assainissement défaillants. Des pluies extrêmes sont annoncées, susceptibles de provoquer des inondations aux conséquences importantes pour les populations.

Anticiper plutôt que subir

Face à cette menace, les experts appellent les gouvernements à agir sans attendre : sensibilisation des communautés, interdiction d'occuper les zones inondables, renforcement des capacités d'intervention des agences de gestion des catastrophes, et protection prioritaire des personnes vulnérables.