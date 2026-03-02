Rubriques

Tendances:
Société

Conditions météo défavorables

Le sud du Togo, tout comme celui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pourrait connaître des précipitations excédentaires durant la première moitié de la saison des pluies 2026.

Risques d'inondations © republicoftogo.com

Le sud du Togo, tout comme celui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pourrait connaître des précipitations excédentaires durant la première moitié de la saison des pluies 2026.

C'est l'alerte lancée par les experts du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Ces parties méridionales du Golfe de Guinée cumulent les facteurs de risque : forte densité de population, saturation rapide des sols et réseaux d'assainissement défaillants. Des pluies extrêmes sont annoncées, susceptibles de provoquer des inondations aux conséquences importantes pour les populations.

Anticiper plutôt que subir

Face à cette menace, les experts appellent les gouvernements à agir sans attendre : sensibilisation des communautés, interdiction d'occuper les zones inondables, renforcement des capacités d'intervention des agences de gestion des catastrophes, et protection prioritaire des personnes vulnérables.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo modernise ses marchés avec l'appui de la France

Le Togo modernise ses marchés avec l'appui de la France

Avec l'appui de la France, à travers Engineering & Consulting France, le Togo lance « Maison des services », une initiative portée par le ministère de l’Économie et de la Veille stratégique, pour moderniser le fonctionnement des marchés traditionnels.

Immobilier : Versus Group s'installe à Lomé

Immobilier : Versus Group s'installe à Lomé

Versus Group, déjà présent en Côte d'Ivoire, a inauguré son siège à Avédji-Limousine, dans la banlieue nord-ouest de Lomé, avec une mission : mettre fin aux projets immobiliers inaboutis qui ruinent des milliers de Togolais de la diaspora chaque année.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.