Ce 26 mai, tout le monde se souvient que maman a toujours raison

Ce dimanche, c’est la fête des mères au Togo. L’occasion rêvée pour ressortir les bouquets, les textos envoyés à la dernière minute et les « Maman je t’aime » qu’on n’ose pas toujours dire le reste de l’année. Même le président du Conseil, Faure Gnassingbé, n’a pas laissé passer cette journée sans adresser un message de tendresse à toutes les mamans du pays.

La fête des mères, faut-il le rappeler, c’est ce moment où chacun(e) se souvient que derrière chaque grand homme ou grande femme, il y a… une mère qui a tout sacrifié, tout supporté, et qui sait toujours exactement où sont rangés les papiers qu’on perd.

C’est aussi cette journée redoutée des enfants distraits, qui se ruent le dimanche matin chez le fleuriste ou sur WhatsApp pour rattraper des mois de silence affectueux mais inexprimé.

Dans un message simple mais symbolique, Faure Gnassingbé a saluté l’engagement, le courage et l’amour des mères togolaises, piliers de la famille et de la société. Il aurait pu ajouter : ce sont aussi elles qui rappellent à leurs enfants de voter, de se coiffer, de manger des légumes, et parfois… de lire la Constitution.

Mais au-delà des sourires, la fête des mères reste un hommage sincère à ces femmes qui portent le monde à bout de bras, souvent sans se plaindre, toujours avec ce mélange unique de fermeté et d’affection.

Alors en ce jour, que vous soyez président, apprenti, ministre, étudiant ou simple distrait de service, un message s’impose : merci maman. Et pour ceux qui auraient oublié, il est encore temps. Un appel, un mot doux ou même un dessin maladroit valent toujours plus qu’un silence poli.

Bonne fête à toutes les mères du Togo… et du reste du monde aussi, tant qu’à faire.