Rubriques

Tendances:
Société

Ce qui est public le redevient

Buvettes et autres commerces disparaissent à partir du 1er septembre © republicoftogo.com

Le comité de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public dans le Grand Lomé et les communes littorales de la préfecture des Lacs ont tenu lundi un point de presse consacré au démarrage des opérations de libération, de sécurisation et de préservation des plages et du domaine public maritime.

Cette opération vise à libérer le domaine public des différents commerces installés illégalement depuis des années.

Les installations concernées ont été identifiées lors d'une opération de marquage le 27 juillet, laissant tout le mois d'août aux occupants et exploitants pour se conformer volontairement aux prescriptions et remettre les sites en l'état.

À partir du 1er septembre le comité engage la phase de démolition et d'enlèvement de toutes les installations restantes implantées sur le domaine public. 

Cette étape sera suivie de l'évacuation des matériaux et déchets, ainsi que de la mise en place de mesures visant à prévenir toute nouvelle occupation anarchique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La DGDN privilégie la mobilité

La DGDN privilégie la mobilité

Les autorités multiplient les initiatives pour permettre à la majorité de la population de disposer d'une carte nationale d'identité d'ici 2028.

Une nouvelle étape pour le diocèse de Kpalimé

Une nouvelle étape pour le diocèse de Kpalimé

Le Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a assisté dimanche à la messe de prise de possession du siège épiscopal de Mgr Edmond Yawo Amekuse, évêque de Kpalimé, dans la région des Plateaux. 

Espaces maritimes : le Togo, bien plus vaste que ses 56 600 km² terrestres

Espaces maritimes : le Togo, bien plus vaste que ses 56 600 km² terrestres

Le Togo dispose d'une superficie terrestre de 56 600 km². Mais sa juridiction ne s'arrête pas là : elle s'étend également sur plusieurs espaces maritimes,  eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive (ZEE) et plateau continental, qui élargissent considérablement le territoire réel sur lequel le pays peut exercer des droits.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.