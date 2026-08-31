Ce qui est public le redevient

Le comité de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public dans le Grand Lomé et les communes littorales de la préfecture des Lacs ont tenu lundi un point de presse consacré au démarrage des opérations de libération, de sécurisation et de préservation des plages et du domaine public maritime.

Cette opération vise à libérer le domaine public des différents commerces installés illégalement depuis des années.

Les installations concernées ont été identifiées lors d'une opération de marquage le 27 juillet, laissant tout le mois d'août aux occupants et exploitants pour se conformer volontairement aux prescriptions et remettre les sites en l'état.

À partir du 1er septembre le comité engage la phase de démolition et d'enlèvement de toutes les installations restantes implantées sur le domaine public.

Cette étape sera suivie de l'évacuation des matériaux et déchets, ainsi que de la mise en place de mesures visant à prévenir toute nouvelle occupation anarchique.