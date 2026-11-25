Sur 100 kilowattheures produits ou importés au Togo, 16 n'arrivent jamais sur une facture.

Une partie se dissipe dans des câbles vétustes et des transformateurs surchargés : ce sont les pertes techniques. Le reste s'évapore dans les branchements illicites, les compteurs défaillants et les impayés : ce sont les pertes commerciales. Dans les deux cas, c'est de l'électricité payée par le système et que personne ne paie.

Le gouvernement veut ramener ce taux à 12 % d'ici 2030. L'objectif figure parmi les engagements du Pacte national énergie.

Pour y parvenir, l'idée est simple : on ne corrige bien que ce que l'on mesure. Les autorités envisagent un tableau de bord numérique interactif qui centralisera les données du secteur et suivra les progrès en temps réel : performances du réseau, raccordements, qualité de la distribution.

L'outil doit surtout faire travailler ensemble des acteurs qui ont parfois du mal à se parler : ministère de tutelle, CEET, CEB, Autorité de régulation …

Gagner quatre points peut sembler modeste. C'est pourtant beaucoup d'électricité récupérée sans construire une seule nouvelle centrale. Chaque kilowatt sauvé, c'est un peu plus de courant pour les ménages et les entreprises, et un peu moins de délestages. L'ambition est la bonne. Il reste à la tenir.