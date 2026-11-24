Chaque année, les feux de végétation causent de lourds dégâts dans les régions de la Kara et des Savanes.

Ils détruisent des champs de maïs, de mil, de sorgho ou de coton, parfois à quelques semaines des récoltes. Les cases, les greniers et les hangars partent aussi en fumée, privant des familles entières de leurs moyens de subsistance.

Pour se protéger, les communautés ont commencé à aménager des pare-feu. À Landa, dans la Kara, jeunes et adultes se mobilisent pour dégager ces bandes de terrain.

Le principe est simple : débarrasser une bande de terrain de tout ce qui peut brûler, comme les herbes sèches, les broussailles, les feuilles mortes ou les branches. Le feu ne peut alors plus se propager.

Ces couloirs protègent les champs, les plantations, les habitations, les forêts classées et les aires protégées. Ils offrent aussi aux équipes de lutte des zones sûres pour intervenir.

Selon les forestiers, la période idéale va de fin novembre à décembre, avant que les herbes ne deviennent totalement sèches et très inflammables. Les travaux se font alors en toute sécurité.

Le Code forestier encadre ces aménagements. Les pare-feu doivent mesurer entre 5 et 10 mètres de large autour des champs et des plantations. Autour des forêts et des aires protégées, comme le parc national Fazao-Malfakassa, la largeur requise est de 10 à 20 mètres.