Chez BB, on a la primeur

Le Beaujolais nouveau est arrivé jeudi à Lomé. Une soirée de dégustation était organisée par la Brasserie BB (Groupe Castel).

Thierry Feraud, le directeur général de BB, a souligné que le Beaujolais symbolisait avant tout la convivialité.

La palette aromatique du Beaujolais Nouveau ne se réserve pas qu’aux notes de banane ou de fraise, que tant de consommateurs décrivent.

Le vin primeur est produit sur plus de 10.000 hectares de vignes, par des producteurs différents. Le nectar puise donc ses caractéristiques dans chacun des terroirs. Les vignerons font aussi des choix de vinification, ce qui apporte une touche personnelle au vin. Chaque producteur, avec son savoir-faire et sa sensibilité, contribue à la diversité des saveurs et des arômes du Beaujolais Nouveau.

Ce vin n’est bien sûr pas un vin de garde, mais, pour autant, les consommateurs peuvent tout à fait faire du stock pour le servir lors des prochaines fêtes de fin d’année. Ceux qui accepteront de se défaire des idées reçues pourront même le déguster au printemps. Sachez simplement qu’il ne faut généralement pas attendre plus de six mois pour le boire