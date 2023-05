Comment éviter les frais de roaming en région frontalière

Dans les zones frontalières, il est fréquent de passer sur un réseau étranger sans le vouloir. Le phénomène existe entre le Togo, le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso.

Les abonnés à un réseau mobile togolais se voient facturés des frais de roaming.

Pour ce qui est la la zone Togo-Ghana, les interférences sont beaucoup plus limitées que par le passé. C’est du moins ce qu’affirment l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et son homologue ghanéen, la NCA.

‘A ce jour, il y a eu des améliorations nettes, sauf que le problème n’est pas encore totalement éradiqué’, a déclaré mercredi Martial Dhossa, le directeur du spectre des radiofréquences à l’ARCEP.

Un conseil, si vous vous trouvez dans une zone frontalière, il est préférable d’activer l’option de recherche de réseau manuelle (si vous n’activez pas cette option, votre GSM est d’office en mode de recherche de réseau automatique). Vous pourrez ainsi éviter les frais de roaming.