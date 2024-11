Communion et unité

L’Église, institution séculaire qui a longtemps occupé une place centrale dans la vie spirituelle et morale des sociétés, fait face à une crise profonde. Entre les accusations d’escroquerie visant certains pasteurs, les plaintes croissantes pour nuisances sonores et la politisation grandissante de ses activités, le rôle de cette institution suscite aujourd’hui de vives inquiétudes parmi les citoyens et les autorités.