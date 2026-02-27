Rubriques

Tendances:
Société

Les tenanciers de bars espèrent obtenir un délai supplémentaire

C'est un appel à la clémence que lancent les petits commerçants installés le long de la plage de Lomé.

Les buvettes sont installées le long et sur la plage © republicoftogo.com

C'est un appel à la clémence que lancent les petits commerçants installés le long de la plage de Lomé.

Regroupés au sein de l'Association des tenanciers de bars et restaurants (ATBR), ils implorent les pouvoirs publics de repousser la date butoir du 28 février qui sonne le glas de leurs activités.

Depuis 2022, ces établissements ont généré plus de 750 emplois, serveurs, cuisiniers, comptables, agents de sécurité, et contribué à animer et sécuriser le front de mer, assurent-ils.

Mais ils occupent une zone qui fait partie du domaine public. En toute illégalité.

Ils demandent un moratoire jusque’à la fin de l’année afin de pouvoir s’organiser.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les évêques en conclave

Les évêques en conclave

La session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo (CET) se tient actuellement à Lomé, en présence de Mgr Ruben Darius Ruiz Mainardi, Nonce apostolique près le Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.