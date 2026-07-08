Conserver le passé et le présent

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La numérisation des archives publiques s'impose comme un chantier prioritaire de la modernisation de l'État. 

Les archives doivent impérativement être digitalisées © republicoftogo.com

La numérisation des archives publiques s'impose comme un chantier prioritaire de la modernisation de l'État. 

Les spécialistes appellent à accélérer la gestion documentaire pour garantir la conservation, la traçabilité et l'accès aux informations officielles.

Au-delà de leur rôle traditionnel de conservation, les archives sont désormais considérées comme un outil s d'aide à la décision et de mémoire institutionnelle, indispensable pour sécuriser les droits des citoyens et assurer la continuité de l'action publique.

Les professionnels du secteur plaident pour un renforcement des compétences, la modernisation des équipements et l'adoption de pratiques adaptées aux exigences du numérique, autant de conditions pour que la transformation de l'administration soit complète et durable.

Même avec des conditions de stockage optimales, les documents papier se dégradent rapidement. Une mauvaise climatisation, une forte humidité et des infiltrations peuvent détruire les archives.

La digitalisation permet de mettre des millions de documents sur le cloud en toute sécurité.

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