Consommez grand angle

Le ministère du Commerce vient de lancer une version relookée de sa boutique en ligne. Du 100% Made in Togo, bien sûr.

Le site propose aussi une visite virtuelle à 360° de la boutique baptisé ‘Hall numérique’.

Cette vitrine est lancée à l’occasion du ‘Mois du consommer local’.

Les Togolais sont invités à privilégier la consommation de produits locaux en lieu et place des importations dont les prix sont plus élevés en raison de l’inflation et du coût du transport maritime.