Les occupants des voies publiques du Grand Lomé ont un peu plus de temps. Le comité ad hoc de lutte contre l’occupation anarchique du domaine public leur accorde un « ultime délai de tolérance » jusqu’au 15 janvier 2027.

Le premier délai expirait ce vendredi 20 novembre. Pour les trottoirs, en revanche, aucun sursis : ils doivent être dégagés immédiatement.

Le report répond aux nombreuses demandes des commerçants et autres occupants, inquiets de devoir partir en quelques jours. En laissant sept semaines de plus, les autorités font le choix de la conciliation. Elles donnent aux occupants le temps de démonter eux-mêmes leurs installations et de s’organiser, plutôt que de procéder à des évacuations forcées.

Il faut aussi dénoncer le comportement de certains agents de la mairie, qui se sont mal conduits envers des occupants. Elles montrent ainsi que la fermeté sur le fond ne doit pas se faire au détriment du respect des personnes.

Sur les trottoirs, le comité ne transige pas. Lorsqu’ils sont encombrés, les piétons, souvent des enfants ou des personnes âgées, doivent marcher sur la chaussée, au milieu des voitures et des motos. Le comité estime que le risque d’accident est trop grand pour attendre.

Des opérations de désencombrement avaient déjà été menées en février 2023, mais les étals, hangars et autres installations ont vite repris leur place. Le comité veut cette fois des effets durables : une circulation plus fluide, moins d’accidents et un passage plus facile pour les secours.

Ce qu’il faut retenir

Voies publiques : délai jusqu’au 15 janvier 2027 pour libérer les lieux par ses propres moyens. Ensuite, les services municipaux procéderont à l’enlèvement.

: délai jusqu’au 15 janvier 2027 pour libérer les lieux par ses propres moyens. Ensuite, les services municipaux procéderont à l’enlèvement. Trottoirs des voies bitumées ou pavées : libération immédiate, sans tolérance supplémentaire.

Le comité rappelle que trottoirs et voies « constituent des espaces destinés à l’usage de tous ». Il compte sur le civisme de chacun pour faire du Grand Lomé une ville plus sûre et plus agréable.