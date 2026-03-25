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Contrôles techniques obligatoires

Face à la récurrence des pannes électriques dans les bâtiments publics, le ministère de l'Energie tire la sonnette d'alarme. Toute installation doit désormais être réalisée par un professionnel certifié, conformément aux normes en vigueur.

Visites périodiques des techniciens obligatoires © republicoftogo.com

Face à la récurrence des pannes électriques dans les bâtiments publics, le ministère de l'Energie tire la sonnette d'alarme. Toute installation doit désormais être réalisée par un professionnel certifié, conformément aux normes en vigueur.

Le ministère rappelle également l'obligation du contrôle technique périodique des installations, notamment dans les établissements recevant du public (ERP), les établissements recevant des travailleurs (ERT), les immeubles de grande hauteur (IGH) et les unités industrielles (UI).

Ce dispositif vise à uniformiser les pratiques, améliorer la sécurité et garantir la protection des biens et des personnes.

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