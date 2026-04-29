Les femmes peuvent aussi conduire des gros camions

Le ministère des Transports a lancé mardi un programme de formation à la conduite des poids lourds destiné exclusivement aux femmes.

Au total, 240 conductrices seront formées dans le cadre de ce programme alliant apprentissage théorique, conduite pratique et formation certifiante.

L'initiative s'inscrit dans un projet régional financé par la Banque mondiale

Ce métier dur est jusque’à présent réservé aux hommes.