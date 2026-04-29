Rubriques

Tendances:
Société

Les femmes peuvent aussi conduire des gros camions

Le ministère des Transports a lancé mardi un programme de formation à la conduite des poids lourds destiné exclusivement aux femmes. 

Un métier ouvert à tous ... et toutes © republicoftogo.com

Le ministère des Transports a lancé mardi un programme de formation à la conduite des poids lourds destiné exclusivement aux femmes. 

Au total, 240 conductrices seront formées dans le cadre de ce programme alliant apprentissage théorique, conduite pratique et formation certifiante.

L'initiative s'inscrit dans un projet régional financé par la Banque mondiale

Ce métier dur est jusque’à présent réservé aux hommes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le gaz butane sauve les forêts, mais à quel prix ?

Le gaz butane sauve les forêts, mais à quel prix ?

Entre 2018 et 2022, la progression de la consommation de gaz butane a permis de préserver près de 18 500 hectares de forêts. Une politique à amplifier, mais dont le coût budgétaire reste un défi majeur.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.