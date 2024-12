Courses de fin d'année

La 39e Quinzaine commerciale de Lomé a ouvert ses portes jeudi. Elle est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI).

La ministre du Commerce, Kayi Mivedor-Sambiani, a coupé le ruban inaugural.

Bien plus qu’une simple foire, cette Quinzaine est une plateforme incontournable pour les commerçants et producteurs locaux. Elle leur offre une opportunité unique d’écouler leurs stocks, de promouvoir leurs produits et de renforcer leur visibilité.

« Nos entreprises ont de la valeur, et nous devons les encourager », a déclaré José Kwassi Symenouh, président de la CCI, soulignant l’importance de cet événement pour soutenir les entreprises togolaises.

Avec ses 32 stands, la manifestation met en lumière la diversité des produits locaux et les innovations commerciales. Enrichie par des activités de promotion et une animation continue, la quinzaine se veut également un lieu de rencontre et de réseautage pour les différents acteurs économiques.