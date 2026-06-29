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De bons pasteurs pour les fidèles

Le pape Léon XIV a présidé lundi matin à la basilique Saint-Pierre la messe de la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de Rome, au cours de laquelle il a imposé le pallium aux nouveaux archevêques métropolitains du monde entier.

Léon XIV lundi à la Basilique St Pierre © Vatican

Le pape Léon XIV a présidé lundi matin à la basilique Saint-Pierre la messe de la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de Rome, au cours de laquelle il a imposé le pallium aux nouveaux archevêques métropolitains du monde entier.

Parmi les prélats présents figurait Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo, nouvel archevêque de Lomé, qui recevait en cette occasion le pallium, insigne symbolisant sa communion avec le Saint-Père et sa mission pastorale à la tête de l'archidiocèse du Togo.

Dans son homélie, le pape a invité les fidèles à s'inspirer de Pierre et Paul, « deux piliers de l'Église », malgré leurs imperfections humaines. Il a rappelé que Pierre, qui renia le Christ durant la Passion, sut reconnaître ses erreurs et se relever sans se décourager, poursuivant sa mission jusqu'au martyre à Rome. Paul, de son côté, fut choisi comme apôtre des nations, portant l'Évangile aux confins du monde connu.

« Il est important pour nous de regarder ces deux saints pour comprendre comment nous pouvons, à notre tour, être apôtres, bâtisseurs d'unité et serviteurs généreux de la vérité dans la charité », a déclaré le pape Léon, invitant les nouveaux archevêques à imiter le Seigneur et à être de bons pasteurs pour les fidèles qui leur sont confiés.

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