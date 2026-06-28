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Messe de bénédiction et d'imposition du pallium lundi à Rome

Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo effectue depuis dimanche son premier déplacement à Rome après sa nomination par le pape comme archevêque de Lomé.

Le pape Léon © republicoftogo.com

Mgr Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo effectue depuis dimanche son premier déplacement à Rome après sa nomination par le pape Léon comme archevêque de Lomé.

Lundi, il participera à la messe de bénédiction et d'imposition du pallium à la basilique Saint-Pierre.

Cette messe est une célébration liturgique de l'Église catholique au cours de laquelle le pape bénit les palliums et les remet aux nouveaux archevêques métropolitains.

La cérémonie se déroule traditionnellement le 29 juin, lors de la solennité des Saint Pierre et Saint Paul.

Depuis le pontificat de Pape François, les palliums sont bénis à Rome mais sont généralement imposés aux archevêques dans leur propre diocèse par le nonce apostolique, afin d'associer davantage les fidèles locaux à cette célébration.

Le pallium est réservé au pape et aux archevêques métropolitains en fonction. Il constitue l'un des principaux insignes de leur charge ecclésiastique.

À la tête de l'archidiocèse, Mgr Gaglo s'est engagé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, Mgr Barrigah, en renforçant le dialogue interreligieux et l'engagement social de l'Église.

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