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Une zone mieux sécurisée

Une nouvelle brigade de gendarmerie a été inaugurée à Gando, chef-lieu de la préfecture de l’Oti-Sud (région des Savanes).

Affoh Atcha-Dédji inaugure le bâtiment © DR

Une nouvelle brigade de gendarmerie a été inaugurée à Gando, chef-lieu de la préfecture de l’Oti-Sud (région des Savanes).

La brigade entend rapprocher les forces de sécurité des populations et à renforcer la couverture sécuritaire d'une zone sensible.

Le gouverneur de la région, Affoh Atcha-Dédji, a coupé le ruban inaugural. 

L'Oti-Sud est principalement une zone rurale où l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et le commerce local. Elle fait partie des préfectures situées dans l'extrême nord du pays, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso.

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