De graves défaillances dans le marquage des produits

La commission chargée du suivi de la Solution Automatisée de Marquage (SAM) a présenté les conclusions de sa mission de contrôle réalisée du 10 au 19 novembre dans la région des Plateaux.

Les résultats révèlent de graves défaillances dans le dispositif, pourtant essentiel pour garantir la conformité, lutter contre la fraude et préserver les recettes fiscales.

Sur les 128 956 produits inspectés dans les unités de transformation, points de vente et circuits de distribution, 60 % ne sont pas marqués, alors que le marquage est une obligation réglementaire.

La Commission a également constaté une faible activation des vignettes de sécurité sur certains produits et une importation frauduleuse importante en provenance du Ghana, concernant des marchandises de toutes catégories.

Ces irrégularités exposent à la fois les consommateurs aux produits contrefaits et l’État, qui subit un manque à gagner fiscal significatif.

Face à ces manquements, les services des impôts et de la douane sont appelés à assumer pleinement leurs responsabilités.

