Mariage, héritage, autorité parentale : le Code togolais expliqué à tous

Le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation a lancé, lundi à Tsévié, une campagne nationale de vulgarisation du Code des personnes et de la famille.

Cette initiative vise à mieux faire connaître les dispositions du Code afin de réduire les discriminations liées au genre, d’encourager la prise de décision équitable au sein des foyers et de promouvoir l’harmonie familiale.

Le Code des personnes et de la famille, adopté dans un esprit de modernisation du droit togolais, alimente la vision d’un cadre juridique plus juste et plus protecteur. Il aligne les dispositions nationales sur les conventions internationales relatives aux droits humains et à la promotion du genre, notamment en matière de mariage, de filiation et de succession.

Au-delà de la diffusion du texte, cette campagne entend favoriser un changement durable des mentalités et contribuer à la construction d’une société togolaise plus inclusive, où femmes et hommes participent à égalité à la vie sociale et économique.

La tournée s’étendra progressivement à l’ensemble du pays avec la mobilisation d’équipes d’experts, de leaders communautaires et de relais locaux.