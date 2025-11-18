Rubriques

Tendances:
Société

Un plan quinquennal contre la peste des petits ruminants

Le Togo renforce sa lutte contre les maladies qui frappent les élevages de petits ruminants. Les autorités publiques et les acteurs du secteur ont adopté mardi un plan stratégique quinquennal de lutte couvrant la période 2025-2030.

Protéger les cheptels © republicoftogo.com

Le Togo renforce sa lutte contre les maladies qui frappent les élevages de petits ruminants. Les autorités publiques et les acteurs du secteur ont adopté mardi un plan stratégique quinquennal de lutte couvrant la période 2025-2030.

Ce document de référence fixe les grandes orientations en matière de surveillance, de prévention et de riposte contre cette maladie hautement contagieuse, qui affecte particulièrement les cheptels ovins et caprins.

Concrètement, le dispositif prévoit un renforcement des capacités opérationnelles des services vétérinaires, l’organisation régulière de campagnes de vaccination des troupeaux, ainsi que la mise en place d’un système d’alerte précoce pour détecter rapidement les foyers d’infection.

Ces dernières années, le Togo multiplie les actions pour dynamiser le secteur de l’élevage, réduire la dépendance vis-à-vis des importations de viande et consolider la sécurité alimentaire. Les résultats sont encourageants : en 2024, le pays comptait déjà 2,24 millions d’ovins et 6,36 millions de caprins, un cheptel en progression continue.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo pilote l’avenir du transport aérien africain

Le Togo pilote l’avenir du transport aérien africain

Le Togo a pris part aux célébrations du 26ᵉ anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, marquant l'engagement des pays africains pour la libéralisation du transport aérien sur le continent. La rencontre s’est tenue en marge des négociations des services aériens organisées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en République dominicaine.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.