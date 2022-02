De l'or sans mercure

On estime à plus de 4,5 millions de femmes et 1 million d’enfant qui travaillent dans les mines d’or à travers le monde. L’augmentation de l’exposition au mercure représente une menace directe pour la santé de 10 à 15 millions de personnes qui pratiquent des activités d’exploitation artisanale de l’or notamment en Afrique et en Asie.

Au Togo, une activité artisanale de l’or existe, même si elle est moins importante qu’au Ghana.

Ce mode d’exploitation connait des difficultés d’encadrement et de suivi de la part de l’administration minière qui ne dispose pas de moyens conséquents et adaptés.

L’utilisation du mercure sur les sites d’exploitation aurifère artisanale expose les orpailleurs aux effets nocifs de ce métal pour leur santé, en particulier la santé des femmes, des nourrissons et des enfants.

Le gouvernement veut contribuer à la réduction des risques et impacts de l’utilisation du mercure.

‘Le Togo est à l'étape de la mise en œuvre de ce projet. Il consiste à faire des enquêtes de terrain pour voir le nombre d'exploitants miniers, à identifier les sites et les techniques utilisées pour l'exploitation afin de mesurer l'ampleur du problème et de développer des stratégies pour mieux protéger les orpailleurs’, explique Kayivi Obidon, point focal de la Convention de Minamata.

Cette Convention des Nations Unies vise à protéger la santé humaine et environnementale contre les effets néfastes du mercure.