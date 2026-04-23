De la fraicheur grâce au solaire
Les délestages sont devenus très fréquents. Un réel problème pour les entreprises comme pour les ménages.
Les délestages sont devenus très fréquents. Un réel problème pour les entreprises comme pour les ménages.
C'est dans ce contexte que la société togolaise CH2000 a lancé SunCool, un climatiseur solaire hybride, assemblé à Lomé et conçu pour fonctionner sans onduleur, sans batterie, ni régulateur. Alimenté prioritairement par l'énergie solaire, il est pensé pour un usage bureautique de 7h à 17h — les heures d'ensoleillement maximum.
Le gain est substantiel. « Son usage permet d'économiser jusqu'à 80% par rapport à la facture d'électricité du réseau public », affirme Serge Adote, responsable de la société.
Au-delà du produit, c'est une philosophie que défend la startup : proposer des solutions ancrées dans les réalités locales, accessibles et immédiatement adaptables aux contraintes du terrain.