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De la fraicheur grâce au solaire

Les délestages sont devenus très fréquents. Un réel problème pour les entreprises comme pour les ménages.

Climatisation plus propre et moins chère © DR

Les délestages sont devenus très fréquents. Un réel problème pour les entreprises comme pour les ménages.

C'est dans ce contexte que la société togolaise CH2000 a lancé SunCool, un climatiseur solaire hybride, assemblé à Lomé et conçu pour fonctionner sans onduleur, sans batterie, ni régulateur. Alimenté prioritairement par l'énergie solaire, il est pensé pour un usage bureautique de 7h à 17h — les heures d'ensoleillement maximum.

Le gain est substantiel. « Son usage permet d'économiser jusqu'à 80% par rapport à la facture d'électricité du réseau public », affirme Serge Adote, responsable de la société.

Au-delà du produit, c'est une philosophie que défend la startup : proposer des solutions ancrées dans les réalités locales, accessibles et immédiatement adaptables aux contraintes du terrain.

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