Un clic, un prestataire

Fini les longues recherches, les numéros qui ne répondent pas et les prestataires douteux. Lancée mardi à Lomé, la plateforme Omni Service TG ambitionne de révolutionner l'accès aux services du quotidien en mettant en relation, en un seul clic, particuliers et professionnels avec des prestataires fiables et vérifiés.

Réparation, livraison, entretien : le catalogue couvre un large spectre de besoins, aussi bien pour les familles, étudiants et travailleurs que pour les entreprises, bureaux et commerces en quête de services rapides et sécurisés.

« Notre objectif est de créer une plateforme unique, moderne et sécurisée, où chaque utilisateur peut accéder facilement à des services fiables en un seul contact. », explique Jean-Baptiste Kokou Shikpe, promoteur d'Omni Service.

Mais la vision va au-delà de la simple commodité. Derrière l'outil numérique se dessine un projet de fond : structurer un secteur des services encore largement informel, valoriser les compétences locales et ouvrir des débouchés professionnels pour la jeunesse togolaise.