Défis multiples

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Plus de 400 chercheurs et universitaires sont réunis depuis mardi à Lomé pour confronter leurs travaux et dégager des pistes de réponses aux défis énergétiques, alimentaires, sanitaires et environnementaux.

Dégager les priorités futures © DR

Plus de 400 chercheurs et universitaires sont réunis depuis mardi à Lomé pour confronter leurs travaux et dégager des pistes de réponses aux défis énergétiques, alimentaires, sanitaires et environnementaux de l'Afrique de l'Ouest, à l'occasion de la 26ᵉ édition des Journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie (SOACHIM), organisée à l'Université de Lomé.

Venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, de Guinée et du Togo, les participants font le point sur les recherches menées dans chaque pays, identifier les difficultés rencontrées et dégager les priorités futures pour la discipline. 

Sécurité des aliments, exploitation minière et enjeux liés à l'économie bleue figurent parmi les thématiques abordées. 

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