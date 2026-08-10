Responsabilité des habitants

Face aux dégâts causés par les dernières inondations dans la Région maritime et le Grand Lomé, le gouvernement veut renforcer les mesures destinées à prévenir les catastrophes et à limiter leur ampleur, en s'attaquant notamment aux comportements qui compromettent le fonctionnement des ouvrages de drainage.

Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le temps de la seule sensibilisation est révolu. Après plusieurs années d'appels au civisme, il est nécessaire de passer à une application effective de la loi.

« Il faut que les comportements inciviques, en partie à l'origine des situations de catastrophes, soient sanctionnés avec fermeté, mais aussi avec l'équité nécessaire et le discernement », indique le ministère.

La mesure vise notamment à lutter contre les pratiques susceptibles de réduire l'efficacité des ouvrages de drainage, et donc d'accroître les risques lors des fortes pluies.

La prévention repose sur une combinaison de sensibilisation, de responsabilité citoyenne et de sanctions.