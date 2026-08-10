Rubriques

Tendances:
Société

Responsabilité des habitants

Face aux dégâts causés par les dernières inondations dans la Région maritime et le Grand Lomé, le gouvernement veut renforcer les mesures destinées à prévenir les catastrophes et à limiter leur ampleur, en s'attaquant notamment aux comportements qui compromettent le fonctionnement des ouvrages de drainage.

Responsabilité et sanctions © republicoftogo.com

Face aux dégâts causés par les dernières inondations dans la Région maritime et le Grand Lomé, le gouvernement veut renforcer les mesures destinées à prévenir les catastrophes et à limiter leur ampleur, en s'attaquant notamment aux comportements qui compromettent le fonctionnement des ouvrages de drainage.

Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le temps de la seule sensibilisation est révolu. Après plusieurs années d'appels au civisme, il est nécessaire de passer à une application effective de la loi. 

« Il faut que les comportements inciviques, en partie à l'origine des situations de catastrophes, soient sanctionnés avec fermeté, mais aussi avec l'équité nécessaire et le discernement », indique le ministère.

La mesure vise notamment à lutter contre les pratiques susceptibles de réduire l'efficacité des ouvrages de drainage, et donc d'accroître les risques lors des fortes pluies. 

La prévention repose sur une combinaison de sensibilisation, de responsabilité citoyenne et de sanctions.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Appui direct aux familles sinistrées

Appui direct aux familles sinistrées

À Agoè-Nyivé, dans la banlieue de Lomé, une opération d'aide financière a été lancée par les autorités nationales en faveur des ménages affectés par les inondations survenues les 29 et 30 juin dans le Grand Lomé. 

Transhumance apaisée

Transhumance apaisée

Les tensions entre agriculteurs et éleveurs demeurent un défi dans la gestion de la transhumance au Togo, cette pratique traditionnelle qui consiste à déplacer les troupeaux, notamment de bovins, à la recherche de pâturages et de points d'eau, souvent au-delà des frontières nationales.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.