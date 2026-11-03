Dernier avertissement avant expulsion

Le comité ad hoc chargé de la lutte contre l’occupation anarchique du domaine public somme les occupants des trottoirs et abords des routes du Grand Lomé de libérer les lieux au plus tard le 20 novembre.

Passé ce délai, indique mardi un communiqué officiel, les services compétents procéderont eux-mêmes au désencombrement, aux frais des contrevenants.

Malgré l’opération menée en février 2023, l’occupation irrégulière des voies publiques persiste dans la capitale. Une situation qui gêne la circulation, met en danger les usagers, retarde l’intervention des secours et freine les travaux d’aménagement et d’embellissement de la ville.

Ce qui est interdit

Le domaine public couvre les routes, trottoirs, parkings, jardins, espaces verts et aires de stationnement. Y sont formellement interdits :

les étals commerciaux ;

les baraques et points de vente non autorisés ;

les conteneurs à usage commercial ;

le stationnement anarchique ou l’abandon de véhicules ;

les dépôts de sable, gravats ou matériaux de construction ;

l’affichage publicitaire non réglementé ;

les dépôts d’ordures ;

la fourniture de services aux installations illégales.

Ces occupations augmentent les risques d’accidents, provoquent des embouteillages et bouchent les caniveaux, favorisant les inondations.

À l’inverse, des voies dégagées garantissent plus de sécurité, une circulation fluide, un meilleur accès des secours et une ville plus propre.

Les opérations seront menées en lien avec les autorités communales.