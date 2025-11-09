Des antennes à la loupe

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), prépare la mise en place d’une cartographie radioélectrique nationale.

Ce projet vise à fournir une représentation géographique claire et précise des installations présentes sur l’ensemble du territoire: stations de base, antennes, faisceaux hertziens, entre autres.

Il permettra de centraliser les données, de renforcer le contrôle des fréquences radio, et de mieux structurer la gestion du spectre hertzien.

L’initiative répond à un double objectif : moderniser les outils de surveillance des installations et évaluer la qualité des services tout en analysant les rayonnements non ionisants (RNI) émis par ces dispositifs.

Cette cartographie, une fois en place, facilitera l’intégration des données dans les politiques publiques, notamment pour mieux protéger les populations contre les effets potentiels des rayonnements électromagnétiques, en assurant le respect des normes sanitaires et environnementales.