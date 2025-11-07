Droits de l'homme : contribution de la société civile

Une concertation nationale a débuté entre des acteurs de la société civile, des institutions nationales et des représentants d’organisations internationales partenaires.

Objectif : évaluer la mise en œuvre effective des engagements pris par le Togo en matière de droits de l’homme, notamment ceux relatifs au Pacte international concernant les droits économiques, sociaux et culturels.

Organisée à l’initiative du Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo (CACIT), en collaboration avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), cette rencontre marque une étape importante dans l’exercice du contrôle citoyen de l’action publique.

Les échanges portent principalement sur des droits fondamentaux tels que l'accès à la santé, l'éducation, le travail décent, la culture ou encore la sécurité sociale.

La finalité est de dresser un état des lieux critique et constructif de l'application des normes internationales ratifiées par le Togo, et de formuler des recommandations pour améliorer leur effectivité.

Les travaux visent également à alimenter le rapport alternatif de la société civile togolaise dans le cadre du prochain Examen Périodique Universel (EPU) des Nations Unies.