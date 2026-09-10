Des experts de l'OACI à Lomé

Le Togo bénéficie d'un nouvel appui de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), destiné à renforcer sa position de hub aéroportuaire régional, voire continental. Une mission d'assistance technique de son bureau régional pour l'Afrique occidentale et centrale (WACAF) séjourne à Lomé jusqu'au 14 septembre.

Centrée sur les aéroports et aides au sol, cette mission consiste, pour les experts de l'OACI, à travailler main dans la main avec les autorités aéroportuaires togolaises. L'objectif est de renforcer la surveillance de la sécurité aéroportuaire et vérifier la conformité des pratiques nationales aux normes internationales de l’organisation.

« Notre mission entend travailler avec les experts locaux et voir dans quelle mesure les activités de supervision de la sécurité se font conformément aux normes recommandées », précise Nika Meheza Manzi, directeur régional du WACAF.

La plateforme aéroportuaire de Lomé (LFW) est en expansion. Le trafic a bondi grâce à la présence de la compagnie régionale Asky et ses nombreux vols au départ de la capitale togolaise.