Des garde-fous installés sur le boulevard du 30 Août

Après les fortes pluies enregistrées ces derniers mois à Lomé, les autorités renforcent les dispositifs de sécurité. Sur le boulevard du 30 Août, au niveau de la lagune de Nyékonakpoè, de nouveaux garde-fous ont été installés pour mieux protéger les usagers.

Lors des précipitations du mois de fin juin, les eaux de la lagune avaient débordé jusqu'à recouvrir une partie de la chaussée, rendant la route et l'étendue d'eau difficilement distinguables.

Dans ces conditions de faible visibilité, automobilistes, motocyclistes et autres usagers peinaient à identifier les limites de la voie, rendant la circulation particulièrement risquée.

L'installation de ces barrières vise à matérialiser clairement les zones à risque et à prévenir les accidents en cas de nouvelle montée des eaux.

Ils offrent un repère visuel aux usagers et constituent une barrière physique supplémentaire entre la chaussée et les abords de la lagune.