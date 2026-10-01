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Prudence sur la RN1

Les automobilistes utilisant la route nationale n°1 (RN1) sont invités à la plus prudence à l'entrée de Gléï, dans la région des Plateaux, où un affaissement de la chaussée s’est produit.

Les travaux prendront plusieurs jours © DR

Les automobilistes utilisant la route nationale n°1 (RN1) sont invités à la plus prudence à l'entrée de Gléï, dans la région des Plateaux, où un affaissement de la chaussée s’est produit.

Une équipe technique est à pied d’oeuvre, mais les travaux vont durer plusieurs jours.

Située à une trentaine de kilomètres d'Atakpamé, Gléï est une importante localité agricole connue pour la production de maïs, de soja, de coton et de manioc.

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