Prudence sur la RN1

Les automobilistes utilisant la route nationale n°1 (RN1) sont invités à la plus prudence à l'entrée de Gléï, dans la région des Plateaux, où un affaissement de la chaussée s’est produit.

Une équipe technique est à pied d’oeuvre, mais les travaux vont durer plusieurs jours.

Située à une trentaine de kilomètres d'Atakpamé, Gléï est une importante localité agricole connue pour la production de maïs, de soja, de coton et de manioc.