Des lampadaires et des patrouilles pour sécuriser les plages

Après le démantèlement des installations illégales sur le littoral, les autorités veulent garantir durablement la propreté et la sécurité des plages de Lomé.

Des lampadaires seront installés le long de la côte, et la présence des forces de sécurité sera renforcée.

Ces mesures ont été arrêtées par le comité ad hoc chargé de la lutte contre l’occupation anarchique du domaine public, présidé par la gouverneure du District autonome du Grand Lomé, Zouréhatou Kassah-Traoré.

Elles visent à achever la reconquête du domaine public maritime, longtemps envahi par des installations sauvages, parfois en dur, qui abritaient des commerces et d’autres activités.

L’opération ne s’arrête pas aux plages. Du 2 au 20 novembre, une nouvelle phase de désencombrement concernera l’ensemble du Grand Lomé. Menée avec les communes, elle visera notamment à libérer les abords des routes goudronnées occupés illégalement.