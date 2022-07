'Des morts et des blessés'

Que s’est-il passé dans la nuit du 14 au 15 juillet dans plusieurs villages des préfectures de Kpendjal et Kpendjal-Ouest (Région des Savanes).

L’armée livre samedi des précisions.

‘Des individus armés non identifiés ont mené des attaques coordonnées et complexes dans plusieurs villages. Dès l'alerte donnée, un détachement des Forces Armées Togolaises a rapidement convergé vers les lieux; ce qui a permis de stopper la folie meurtrière de ces individus et de limiter les pertes en vies humaines et en dégâts matériels’, peut-on lire dans le communiqué.

L’attaque ‘a fait plusieurs morts et quelques blessés’.

‘Au regard de la recrudescence de ces actes ignobles contre l'intégrité territoriale et la quiétude de nos vaillantes populations, les Forces armées invitent l'ensemble des Togolais en général et les vaillantes populations de la région des Savanes en particulier, à ne pas céder à la panique’.

Les individus armés non-identifiés, comme il est mentionné dans le communiqué, sont vraisemblablement des jihadistes venus du Burkina voisin.

Dans le cadre de l’état d’urgence sécuritaire dans la région des Savanes, le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des personnes et des bien, indiquent des sources officielles.