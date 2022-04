Des promos sur la Business

Jusqu’au 30 avril, Air France propose des réductions en cabine Business sur plusieurs destinations au départ de Lomé : Paris, Genève Londres, Bruxelles …

Un vol AR entre Lomé et Paris est à 1.850.000 Fcfa. Soit 20% de réduction par rapport aux tarifs habituels.

Des tarifs qui ont bondi depuis plusieurs mois. Les vols Business entre la France et l’Afrique francophone sont facturés 6.000 euros et parfois plus au départ de Paris.