Rubriques

Tendances:
Société

Des remorques costaud

Les pannes des gros porteurs sur les principales routes du pays, notamment sur la nationale n°1, constituent depuis longtemps une source de ralentissements et de risques pour les usagers.

C'est du lourd © republicoftogo.com

Les pannes des gros porteurs sur les principales routes du pays, notamment sur la nationale n°1, constituent depuis longtemps une source de ralentissements et de risques pour les usagers.

Face à cette situation, les transporteurs routiers ont décidé de passer à l’action. Regroupée au sein de l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT), la profession a acquis deux camions-grues de dernière génération afin d’appuyer les autorités.

Ces équipements, capables de remorquer des véhicules de plus de 50 tonnes, permettront une intervention plus rapide et plus sécurisée en cas d’incident, contribuant ainsi à désengorger les axes routiers et à réduire les risques d’accidents.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Météo capricieuse

Météo capricieuse

L'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET) alerte sur des conditions climatiques difficiles jusqu’à fin février.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.