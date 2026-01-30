Des remorques costaud

Les pannes des gros porteurs sur les principales routes du pays, notamment sur la nationale n°1, constituent depuis longtemps une source de ralentissements et de risques pour les usagers.

Face à cette situation, les transporteurs routiers ont décidé de passer à l’action. Regroupée au sein de l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT), la profession a acquis deux camions-grues de dernière génération afin d’appuyer les autorités.

Ces équipements, capables de remorquer des véhicules de plus de 50 tonnes, permettront une intervention plus rapide et plus sécurisée en cas d’incident, contribuant ainsi à désengorger les axes routiers et à réduire les risques d’accidents.