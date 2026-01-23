Météo capricieuse
L'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET) alerte sur des conditions climatiques difficiles jusqu’à fin février.
Le pays connaîtra une tendance générale à la sécheresse, avec des brumes poussiéreuses dans le nord et quelques pluies hors saison dans les régions Maritimes et Plateaux.
Les températures devraient osciller entre 33 et 40°C, avec des pics de chaleur marqués en région Maritime vers la fin du mois.
Les services météo appellent à la prudence : adaptation des cultures, gestion rationnelle de l’eau et vigilance face aux feux de brousse sont recommandées.