Météo capricieuse

L'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET) alerte sur des conditions climatiques difficiles jusqu’à fin février.

Le pays connaîtra une tendance générale à la sécheresse, avec des brumes poussiéreuses dans le nord et quelques pluies hors saison dans les régions Maritimes et Plateaux.

Les températures devraient osciller entre 33 et 40°C, avec des pics de chaleur marqués en région Maritime vers la fin du mois. 

Les services météo appellent à la prudence : adaptation des cultures, gestion rationnelle de l’eau et vigilance face aux feux de brousse sont recommandées.

