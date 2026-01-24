Le nonce apostolique appelle les prêtres à un don total au Christ

Au nom du pape Léon XIV, le nonce apostolique près le Togo et le Bénin, Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi, a adressé samedi un message à la communauté catholique, en particulier au collège des prêtres.

Lors de son exhortation, le représentant du Saint-Siège a invité les consacrés à un don total d’eux-mêmes, les appelant à appartenir pleinement au Christ plutôt qu’à leurs propres intérêts.

« La vie religieuse et le sacerdoce ne sont pas un métier, ils sont la vie même. Toute notre vie est consacrée », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de docilité intérieure et de combat spirituel quotidien.

Mgr Mainardi a reconnu que, malgré leur consécration, les prêtres restent confrontés aux réalités humaines telles que la souffrance, les difficultés et parfois l’échec. Toutefois, a-t-il rappelé, ils ont le devoir de les surmonter en s’abandonnant entièrement au Christ, « le grand prêtre et le grand pasteur ».

Dans une réflexion marquante, il a mis en avant la persévérance comme clé de la fidélité sacerdotale : « Il y a ceux qui luttent un jour, ils sont bons ; ceux qui luttent toute une année, ils sont meilleurs ; mais ceux qui luttent toute leur vie sont indispensables », a-t-il déclaré.

Pour atteindre cet idéal, le nonce a exhorté les prêtres à cultiver une vie spirituelle profonde et intense, comparant la vie intérieure à une eau débordante capable d’étancher la soif des fidèles. Il a mis en garde contre une vocation vécue superficiellement, qui peut conduire à la médiocrité et au repli sur soi.

Ce message a été délivré à Dzogbégan, dans la région des Plateaux, à l’occasion d’une messe d’ordination presbytérale de deux moines au monastère de l’Ascension. La célébration s’est déroulée en présence de Mgr Benoit Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo et évêque de Kpalimé.

Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi séjourne à Lomé depuis vendredi dans le cadre d’une visite pastorale.