Des services publics plus fluides

Le Guichet National des Démarches Administratives Digitalisées (GNDAD) se dote d'une nouvelle interface

Toutes les démarches administratives sont disponibles en ligne.

Cette évolution ne modifie pas les comptes existants : les anciens identifiants restent valables et les demandes déjà soumises demeurent accessibles, permettant aux usagers de poursuivre leurs démarches en cours sans avoir à recommencer les procédures.

Le portail permet de créer un espace utilisateur, citoyen ou entreprise, depuis lequel il est possible de soumettre une demande, suivre son traitement en temps réel, régler les frais par mobile money (Flooz, T-Money) ou par carte bancaire (Visa, Mastercard), et récupérer l'ensemble des documents échangés avec l'administration.

Plusieurs centaines de démarches y sont référencées, couvrant notamment l'état civil, la nationalité (certificat et duplicata), le casier judiciaire, les procédures devant le tribunal de commerce, ainsi que des services relevant d'administrations comme la CEET ou les autorités de régulation des communications. Pour chaque démarche, le site précise le processus à suivre, les documents requis et, le cas échéant, le coût de traitement.

Cette modernisation intervient alors que les services publics numériques gagnent du terrain : plus de 400 000 demandes ont été traitées en ligne en 2024, confirmant l'adoption progressive de ces outils par les usagers.