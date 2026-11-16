Des stations-service de Lomé dans le viseur

Plusieurs stations-service de Lomé font l’objet de procédures de sanction pour des infractions liées au marquage et à la traçabilité des carburants. Les manquements ont été relevés dimanche lors de contrôles sur le super sans plomb et le gasoil.

Selon la Commission chargée de la Solution automatisée de marquage (SAM), certains opérateurs ont refusé les vérifications. D’autres vendaient des carburants non marqués, en violation de la réglementation.

Les contrôles concernent tout le pays. Ils prévoient 500 prélèvements d’échantillons par mois pour mieux surveiller la distribution des produits pétroliers. L’objectif est de rendre le secteur plus transparent, de lutter contre la contrebande et de mieux protéger les consommateurs.