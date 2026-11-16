Rubriques

Tendances:
Société

Pas de pétards pour les fêtes

À l’approche des fêtes de fin d’année, le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, rappelle que les pétards, feux d’artifice et produits similaires sont strictement interdits.

La sécurité reste la priorité © republicoftogo.com

À l’approche des fêtes de fin d’année, le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, rappelle que les pétards, feux d’artifice et produits similaires sont strictement interdits.

Interdits à l’importation, à la vente, à la distribution et à l’utilisation.

Cette mesure vise à prévenir les accidents, les incendies et les troubles à l’ordre public que provoque souvent l’usage incontrôlé de ces explosifs.

Les forces de défense et de sécurité ainsi que les services administratifs concernés sont mobilisés pour faire respecter l’interdiction et sanctionner les contrevenants.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une opération gratuite dans toutes les communes

Une opération gratuite dans toutes les communes

Les services de l’état civil lancent une campagne nationale pour délivrer gratuitement 300 000 actes de naissance aux femmes et aux jeunes filles qui n’en possèdent pas. L’opération couvrira toutes les communes et tous les cantons du pays.

« On peut critiquer sans dénigrer »

« On peut critiquer sans dénigrer »

A l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Pacôme Adjourouvi, a appelé les Togolais à plus de responsabilité dans leurs propos, en particulier sur les réseaux sociaux.

Des stations-service de Lomé dans le viseur

Des stations-service de Lomé dans le viseur

Plusieurs stations-service de Lomé font l’objet de procédures de sanction pour des infractions liées au marquage et à la traçabilité des carburants. Les manquements ont été relevés dimanche lors de contrôles sur le super sans plomb et le gasoil.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.